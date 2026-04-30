Bonnes nouvelles en avril : Orbán destitué, la LAFE rejetée à Fribourg, la forêt amazonienne est résiliente, le 142 enfin disponible

En avril ne te découvre pas d’un fil — mais si l’espoir réchauffe, autant en profiter. Ce mois nous a offert quatre bonnes nouvelles à ne pas laisser passer.

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Orban défait : une lueur d’espoir pour la démocratie en Europe

Dimanche 12 avril, Viktor Orbán, le président autoritaire de (trop) longue date de la Hongrie, a été destitué. C’est une lueur d’espoir importante pour la démocratie en Europe et un coup dur pour l’Internationale réactionnaire. Peu avant le scrutin, le vice-président néo-fasciste des USA, J.D. Vance, ainsi que les dirigeantes de l’extrême droite en France et en Allemagne Marine Le Pen et Alice Weidel avaient tenté d’aider leur ami Orbán à se faire réélire. En vain.

Ce résultat montre l’extrême droite peut être battue. En Hongrie, le taux de participation n’a jamais été aussi élevé, et de nombreux-ses jeunes ont fait entendre leur voix. La défaite d’Orbán est un signal fort : les citoyennes et citoyens ne veulent plus de populistes autocratiques et anti-UE.

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Non à la LAFE : Fribourg rejette l’austérité

Le 26 avril, la population fribourgeoise a massivement rejeté la Loi sur l’assainissement des finances de l’État (LAFE). Rappelons ce qui était en jeu : le Conseil d’État fribourgeois voulait économiser 405 millions de francs en deux ans, notamment en coupant dans le social et la santé. C’est une victoire majeure pour le personnel soignant, éducatif et social du canton.

En rejetant la LAFE, les Fribourgeois-es ont envoyé un message clair : l’austérité sur le dos des travailleur-euses du service public n’est pas acceptable. À l’heure où la confédération prépare ses propres coupes budgétaires, ce vote fribourgeois montre que la population préfère une autre voie.

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Les forêts tropicales récupèrent plus vite que prévu

En ces temps où les mauvaises nouvelles climatiques s’accumulent, une étude scientifique publiée en avril apporte un souffle d’espérance. Elle montre qu’après que les forêts tropicales ont été rasées, les écosystèmes se sont reconstitués plus vite qu’on le supposait. En à peine trente ans, la majorité des animaux sont revenus dans les zones déboisées par le passé, avec des effectifs et une diversité presque équivalente à ceux des écosystèmes intouchés. Cette étude nous rappelle que la nature possède une force de résilience remarquable.

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Le 142 est enfin disponible pour les victimes de violences domestiques, sexuelles et sexiste

À partir du 1 mai, les personnes victimes de violences domestiques, sexuelles et sexistes pourront composer le 142 pour obtenir une aide immédiate — 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toute la Suisse. C’est ce qu’a annoncé le conseiller fédéral en charge du département de la justice et de la police Beat Jans. Ce numéro d’urgence national, attendu depuis longtemps, voit le jour grâce à des années de mobilisation d’ONG, de militant-es et d’élu-es.

ebr