Bonnes nouvelles en novembre : Réduction des inégalités salariales, succès électoraux démocratiques et liaisons ferroviaires plus rapides en Europe

Réduction des inégalités salariales en Suisse, succès électoraux démocratiques aux États-Unis et extension du réseau ferroviaire en Europe : telles sont les bonnes nouvelles du mois de novembre.

1

En Suisse, les inégalités salariales entre hommes et femmes diminuent

Les inégalités salariales entre les sexes continuent de diminuer en Suisse. En 2024, l’écart salarial (médian) était encore de 8,4 %, contre 9,5 % en 2022, 10,8 % en 2020 et 11,5 % en 2018. Toutefois, à des niveaux hiérarchiques plus élevés, elle est nettement plus importante, atteignant 14 %. Pour les emplois sans fonction de cadre, l’écart salarial est moins prononcé, à 5,2 %.

Une chose est claire : des mesures supplémentaires sont nécessaires pour éliminer les inégalités salariales qui subsistent, à tous les niveaux de rémunération.

2

Zohran Mamdani et autres succès électoraux du parti démocrate aux États-Unis

Le 5 novembre, exactement un an après l’élection de Donald Trump, la population de la ville de New York a élu le socialiste Zohran Mamdani comme maire. Dans le même temps, les démocrates ont remporté l’élection du gouverneur de l’État de Virginie avec Abigail Spanberger, et Mikie Sherrill a été élue gouverneure du New Jersey. En Californie également, les démocrates ont remporté un succès : les électeurs se sont prononcés en faveur d’un redécoupage des circonscriptions électorales, qui pourrait leur permettre d’obtenir jusqu’à cinq sièges supplémentaires lors des élections législatives de 2026.

Toujours en novembre, la cote de popularité de Donald Trump a atteint un nouveau plus bas. Fin novembre, elle s’élevait à peine à 38 %.

3

Des liaisons ferroviaires plus rapides en Europe

En 2040, un trajet en train de Vienne à Berlin devrait durer autant qu’une longue soirée cinéma, soit quatre heures et demie. Aujourd’hui, le train met plus de huit heures. L’UE souhaite que ces trains à grande vitesse deviennent la norme et que les villes européennes se rapprochent plus que jamais. Pour cela, elle prévoit un réseau dense de trains à grande vitesse reliant les grandes villes de notre continent.

En Suisse également, il y a du nouveau en matière de liaisons ferroviaires : à partir du changement d’horaire du 14 décembre, des trains de nuit circuleront entre Berne, Zurich et Winterthur le vendredi et samedi soir. L’introduction de ces liaisons marque le début d’un projet plus vaste. À partir de fin 2026, les CFF prévoient de mettre en place un réseau national de trains de nuit pour les week-ends.