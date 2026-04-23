Une manœuvre stratégique : Blocher agrandit son empire médiatique

Christoph Blocher a étendu son influence dans le paysage médiatique. L'ancien conseiller fédéral UDC exerce désormais, par l'intermédiaire de sa holding Robinvest, une influence au sein du conseil d'administration d'une société anonyme qui exploite le portail d'information Nau. En contrepartie, Blocher a cédé ses journaux gratuits locaux à cette société.

La société Interact Media Group AG (IMG) de Köniz (BE), qui exploite Nau.ch, a conclu une transaction importante : elle a racheté 22 journaux gratuits de la région située entre l’Argovie et le lac de Constance. L’ancien propriétaire de ces journaux, Christoph Blocher, pilier de l’UDC et milliardaire, a en contrepartie obtenu une participation de 15 % dans IMG. Sa fille Rahel Blocher et Andreas Schaffner, qui est administrateur à titre principal, siègent désormais dans le conseil d’administration d’IMG.

De nombreux petits journaux locaux

Cela signifie que Rahel Blocher conserve le contrôle des journaux gratuits que son père vient de vendre. Parallèlement, elle peut désormais prendre part aux décisions chez Nau.ch, une plateforme d’actualités suisse alémanique. Selon ses propres informations, Nau enregistre quatre millions d’utilisateur-trices par mois.

Parmi les publications vendues figurent des titres tels que l’« Oberthurgauer Nachrichten » ou le « Rheintaler Bote ». S’y ajoute également le célèbre « Tagblatt der Stadt Zürich », vendu en 2018 par le groupe Tamedia à Blocher. Ou plutôt : le Tagblatt a été vendu à Zeitungshaus AG, société fondée par Blocher avec Markus Somm. Somm était le biographe de Blocher et est aujourd’hui rédacteur en chef du magazine de droite conservatrice « Nebelspalter ».

Blocher s’implique, mais Nau restera « politiquement neutre »

Le montant de la transaction est tenu secret. Il semble toutefois probable qu’une partie ait été réglée en actions du groupe IMG, comme le suppose le portail d’information bernois « Hauptstadt ».

Lors de la conférence de presse, le directeur d’IMG, Yves Kilchenmann, anticipe les questions critiques et souligne la neutralité politique des marques médiatiques. Il y a néanmoins lieu de s’inquiéter : Christoph Blocher est connu pour racheter des médias avec l’aide de sa fille Rahel Blocher, puis pour provoquer un glissement éditorial vers la droite.

Un exemple : il y a 16 ans, en 2010, l’ancien rédacteur en chef du journal « Basler Zeitung », l’ami de Blocher mentionné plus haut Markus Somm, a obtenu un mandat de conseil pour Robinvest AG. Parallèlement, il a veillé en interne à ce que la rédaction devienne plus à droite. Pas à pas, Christoph Blocher s’est rapproché du journal : en 2011, Rahel Blocher a racheté les actions de l’ancien président du conseil d’administration, puis son père a investi environ 100 millions dans l’infrastructure de « Basler Zeitung ». En 2014, l’ancien conseiller fédéral a finalement acquis un tiers des actions du journal.

Ce parallèle renvoie à un modèle international propre aux ultra-riches de droite : Les activités commerciales de la famille Blocher et de sa holding Robinvest ne sont que la poursuite d’une stratégie à long terme. Il est probable qu’elle et ses structures financières continueront à infiltrer le secteur des médias et à gagner ainsi en influence politique. D’autres milliardaires influencent les médias exactement de la même manière – comme Jeff Bezos aux États-Unis, les Berlusconi en Italie ou Vincent Bolloré en France.

eje