Bonnes nouvelles en février : élections au Portugal, interdiction de jeter les vêtements et reconnaissance des femmes transgenres

Le mois de février apporte également son lot de bonnes nouvelles. Au Portugal, un socialiste devient président, il n’est désormais plus autorisé de détruire les vêtements neufs dans l’UE et le Parlement européen adopte une résolution visant à renforcer les droits des femmes transgenres.

1

Un président socialiste pour le Portugal

Au Portugal, le candidat socialiste à la présidence António José Seguro remporte largement le second tour des élections face au populiste de droite André Ventura, avec plus des deux tiers des voix. Seguro succède ainsi au président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, qui ne pouvait se représenter après deux mandats. Ce résultat sans appel est un signe important pour les valeurs démocratiques et un rejet clair du populisme de droite.

Contrairement à Ventura, Seguro affiche une attitude sobre, ouverte au dialogue et pro-européenne. Le journal portugais « Público » qualifie son style de calme et sérieux. En tant que président, il souhaite être un modérateur et un garant de la Constitution, loin de toute polarisation, comme il l’a souligné pendant la campagne électorale.

2

Les vêtements neufs n’ont pas leur place dans les poubelles

À partir de cet été, la Commission européenne interdit aux grandes entreprises de détruire les vêtements invendus. Les petites et moyennes entreprises ont jusqu’en 2030 pour mettre en œuvre cette nouvelle réglementation.

La Commission européenne souhaite ainsi inciter les entreprises à gérer leurs stocks de manière plus efficace, à mieux traiter les retours et à envisager des alternatives, telles que la revente, le reconditionnement, la réutilisation ou le don. Actuellement, des millions de vêtements invendus et donc non portés sont détruits dans l’UE. Cela n’a pas seulement un impact négatif sur l’économie, mais aussi sur le climat : cette destruction génère environ 5,6 millions de tonnes d’émissions de CO 2 , ce qui correspond à presque la totalité des émissions nettes de la Suède en 2021.

3

Le Parlement européen vote en faveur de la reconnaissance des femmes transgenres

Le Parlement européen a adopté par 340 voix contre 141 une résolution reconnaissant explicitement les femmes transgenres comme des femmes. Il souligne également que les femmes transgenres doivent avoir accès à des refuges et à des services d’aide aux victimes.

Les recommandations font également référence à plusieurs reprises à la communauté LGBTQ+ au sens large et soulignent la nécessité de garantir un financement durable et une protection juridique aux organisations féministes et LGBTIQ+. En outre, l’accès à des services psychologiques sensibles au genre doit être garanti pour les jeunes femmes et les personnes LGBTIQ+. La résolution demande également une politique étrangère, de développement et de sécurité inclusive et intersectionnelle qui donne la priorité aux besoins des femmes et des défenseur-euses des droits humains LGBTIQ+.

Avec cette résolution, le Parlement européen envoie un signal clair contre le retour en force des conservateurs et contre la montée des mouvements antiféministes et queerphobes en Europe.

jsc