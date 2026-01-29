Bonnes nouvelles en janvier : résistance à Davos, le stalking est un délit et l’Espagne introduit un AG à 60 euros

1

Pas de rois à Davos

La veille du départ du président américain Trump pour Davos, une douzaine d’habitant-es de Davos ont traversé leur village, envahi par le WEF, avec leurs skis de randonnée et leurs sacs à dos, sans être remarqués par la police. Dans leurs sacs: 450 torches. Avec celles-ci, ils et elles ont ensuite formé les mots « No Kings » — pas de rois — au sommet du Grüniberg. Ainsi est créée une image qui a fait le tour du monde.

Leur message : « Aujourd’hui, alors que l’autocratie et l’impérialisme refont surface, nous voulons envoyer un signal en faveur de la démocratie et du droit international sous les yeux des puissants. » Les courageux habitants de Davos ont ainsi fait preuve d’une grande détermination, une qualité que l’on voit rarement sur la scène internationale actuellement.

Le stalking est un délit

Quiconque harcèle une personne contre son gré, la guette, l’observe ou la contacte constamment, que ce soit en ligne, dans l’espace public ou à son domicile, est désormais passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende. Le harcèlement — ou « stalking » en anglais — est un délit en Suisse depuis le 1er janvier 2026.

Pour les victimes de harcèlement obsessionnel, cette nouvelle infraction pénale est un grand soulagement. Car ce harcèlement peut être extrêmement menaçant, réduire considérablement la qualité de vie et entraîner un stress psychologique important. Les victimes de harcèlement obsessionnel sont en grande majorité des femmes (80 %), tandis que les auteurs sont également à 80 % des hommes.

L’Espagne introduit un AG à 60 euros

Le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez a introduit un abonnement général pour les transports publics de 60 euros par mois. Les enfants et jeunes adultes de moins de 25 ans paient 30 euros. Dans cet abonnement, les trains de banlieue et régionaux ainsi que pour les bus circulant dans le pays sont inclus. Les trains à grande vitesse sont exclus du ticket.

Sánchez a toutefois appelé tous les réseaux de transport publics régionaux et locaux à adhérer progressivement à ce nouvel abonnement. Cela permettrait « à tous les citoyen-nes d’accéder à des transports publics abordables dans tout le pays ».