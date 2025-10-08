Gaza : ces organisations humanitaires sont toujours actives

Après deux années de frappes militaires continues, Gaza est en ruines. Des dizaines de milliers de civiles ont été tué-es, deux millions sont privé-es d'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins médicaux. Malgré des infrastructures détruites et des conditions de vie insoutenables, certaines organisations humanitaires continuent d'apporter une aide inlassable et ont besoin d'un soutien urgent.

Après plus de deux ans d’attaques par l’armée israélienne, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est extrêmement précaire. S’ajoute le fait que le gouvernement israélien utilise la famine comme arme de guerre. Un génocide est en cours à Gaza ; voici l’avis des expert-es dans ce domaine.

La population civile manque de tout : d’eau potable, de nourriture et de soins médicaux. Les quelques hôpitaux qui existent encore sont surchargés. Ils manquent de médicaments, de matériel de premiers soins et d’eau potable.

Alors que le gouvernement suisse reste silencieux, les organisations humanitaires sur place accomplissent chaque jour un travail vital, souvent dans des conditions extrêmement dangereuses. Plus de 560 travailleur-euses humanitaires ont été tué-es depuis octobre 2023. Si vous souhaitez apporter votre aide, vous pouvez faire une différence en faisant un don. Voici une sélection d’organisations qui interviennent directement sur le terrain ou qui collaborent avec des organisations partenaires locales :

UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine)

L’UNRWA est la plus grande organisation humanitaire de la bande de Gaza et fournit une aide vitale à environ deux millions de réfugié-es. Elle gère des abris d’urgence, fournit de l’eau potable, offre des soins médicaux de base et soutient les établissements d’enseignement.

👉 Soutenir l’UNRWA

Caritas Suisse

Caritas Suisse collabore avec deux organisations partenaires locales dans la bande de Gaza pour mettre en œuvre des projets d’aide d’urgence. L’une des deux organisations partenaires distribue des biens de première nécessité tels que des colis alimentaires, de la literie, des bâches et des tentes, de l’eau ou des articles d’hygiène. La seconde se concentre sur les soins médicaux.

👉 Aide aux personnes touchées par la guerre à Gaza | Caritas Suisse

EPER (Entraide Protestante Suisse)

L’EPER soutient la population civile dans la bande de Gaza en fournissant des biens de première nécessité, en améliorant les conditions d’hébergement pour les personnes déplacées. De plus, elle apporte un soutien psychosocial à ces personnes. L’aide est coordonnée en étroite collaboration avec des partenaires locaux et tient compte de la situation sécuritaire sur place.

👉 Aide d’urgence Israël-Palestine – Soutien humanitaire de l’EPER

FRIEDA

FRIEDA soutient les familles de la bande de Gaza en leur fournissant une aide financière directe, en distribuant des articles d’hygiène, en organisant des activités psychosociales pour les femmes et les enfants et en permettant l’enseignement dans les camps de réfugié-es. Elle offre également aux femmes des conseils juridiques en cas de violences sexistes et sexuelles. L’organisation travaille en étroite collaboration avec des partenaires locaux afin de fournir une aide d’urgence rapide et ciblée.

👉 Aide d’urgence dans la bande de Gaza – Frieda

Médecins du Monde (MdM)

MdM offre une aide médicale spécialisée, en particulier aux victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. MdM organise également des activités de loisirs pour les enfants et les familles.

👉 Aide d’urgence à Gaza

Medico International Suisse

Medico International Suisse est une organisation suisse alémanique qui s’engage dans la bande de Gaza sur divers projets : des cliniques mobiles, des thérapies psychodramatiques et des programmes de santé infantile. L’organisation travaille en réseau avec des partenaires locaux et défend les droits des prisonnier-ères politiques palestinien-nes détenus dans les prisons israéliennes.

👉 medico international suisse

Médecins Sans Frontières (MSF)

MSF fournit une aide médicale d’urgence dans la bande de Gaza et soutient les établissements de santé locaux en leur fournissant des médicaments et du matériel.

👉 MSF – Médecins Sans Frontières – Notre aide commence ici