La caisse de pension de la ville de Zurich profite du génocide à Gaza grâce à Elbit Systems

La caisse de pension de la ville de Zurich a réalisé près d’un demi-million de bénéfices l’année dernière grâce à sa participation dans le groupe d’armement israélien controversé Elbit. Ainsi, elle se démarque de nombreuses caisses de pension et fonds souverains internationaux qui ont aujourd’hui exclu ces participations.

Elbit Systems est le plus grand groupe privé d’armement d’Israël et constitue l’épine dorsale technologique de l’armée israélienne. Le groupe d’armement est son principal fournisseur de munitions lourdes et de systèmes d’artillerie utilisés dans les zones palestiniennes densément peuplées.

Elbit fournit également des systèmes de surveillance, des caméras et des capteurs pour les installations de barrage israéliennes (mur et clôtures) en Cisjordanie et le long de la frontière avec la bande de Gaza. Selon un rapport d’Amnesty International, Elbit Systems est l’une des 15 entreprises les plus importantes qui soutiennent l’occupation illégale de la Palestine.

Drones mortels

Le groupe d’armement produit la plupart des drones militaires israéliens, notamment les modèles Hermes 450 et 900, qui sont utilisés à la fois pour la surveillance globale et pour des assassinats ciblés dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Elbit est régulièrement critiqué pour tester ses armes et ses systèmes de surveillance sur la population civile palestinienne afin de commercialiser ensuite ces technologies dans le monde entier en les présentant comme « éprouvées au combat ».

Une enquête menée par l’Association suisse des Avocat-es pour la Palestine montre que la caisse de pension de la ville de Zurich a investi environ 700 000 francs dans Elbit et a ainsi réalisé un bénéfice de près de 400 000 francs l’année dernière. En effet, le cours de l’action a plus que doublé depuis le 7 octobre 2023.

La caisse de pension mise sur le « dialogue »

Confrontée à cette enquête, la caisse de pension de la ville de Zurich met en avant la diversité de ses investissements et sa stratégie de développement durable. En ce qui concerne les entreprises d’armement, celles « impliquées dans le domaine des armes controversées (armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes chimiques, biologiques et nucléaires) » seraient exclues. Cela inclut également les entreprises Boing et Lockheed Martin mentionnées par Amnesty International.

Un autre élément est le dialogue avec les entreprises, que la PKZH mène en collaboration avec d’autres grands investisseurs. Ce dialogue aborde également la question des droits humains. « En tant que copropriétaires d’entreprises qui ne respectent pas les droits humains, nous exerçons une influence sur elles et contribuons ainsi à les inciter à modifier leur comportement. En excluant ces entreprises, nous renoncerions à cette influence et devrions partir du principe qu’elles ne changeront pas leur comportement », explique la PKZH dans sa prise de position.

Les grands fonds souverains et les caisses de pension excluent Elbit et d’autres investissements

Le plus grand fonds souverain mondial, basé en Norvège, a décidé cet été de se débarrasser des actions et obligations d’entreprises israéliennes impliquées dans le génocide à Gaza et contribuant à des violations des droits humains dans les territoires occupés illégalement. La plus grande caisse de pension norvégienne, KLP, n’investit plus non plus dans Elbit et a en outre décidé d’exclure les entreprises qui fournissent Elbit.

C’est le cas, par exemple, de NextVision, qui produit des caméras pour les drones militaires d’Elbit. En Scandinavie, la caisse de pension danoise des universitaires a également cessé d’investir dans treize entreprises qui contribuent à la construction de colonies illégales en Cisjordanie.

Des fonds provenant de Zurich pour l’extension de l’occupation illégale

Outre Elbit Systems, le portefeuille de la caisse de pension de la ville de Zurich compte 11 autres partenaires problématiques. Il s’agit d’entreprises et de banques israéliennes qui contribuent au maintien de l’occupation illégale des territoires palestiniens, parmi lesquelles la « First International Bank of Israel ». Les investisseurs institutionnels concernés pourraient pourtant s’appuyer sur une liste établie par l’ONU. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme publie régulièrement une liste des entreprises qui sont coresponsables de l’occupation illégale.

Mais la caisse de pension de la ville de Zurich n’est pas la seule à investir dans Elbit Systems. La Banque nationale suisse (BNS) investit également dans le groupe d’armement. C’est ce qu’a confirmé le Conseil fédéral lors de la session d’automne dernier, en réponse à une question de la conseillère nationale socialiste Laurence Fehlmann Rielle. Il y stipule : « Si les actions d’Elbit (…) figurent dans le portefeuille d’investissement de la BNS, elles ne remplissaient manifestement pas les critères d’exclusion de la BNS au moment du dernier contrôle. »