La Suisse, un pays peu favorable aux mères qui travaillent

Dans quel pays de l’OCDE est-il le plus intéressant pour une femme de travailler ? L’« indice du plafond de verre » ne laisse aucun doute : ce n’est certainement pas en Suisse, surtout pas pour les mères.

Avec son « Glass Ceiling Index » (indice du plafond de verre), le magazine The Economist évalue chaque année dans quels pays de l’OCDE il est le plus attrayant pour les femmes de travailler. L’étude examine différents facteurs, tels que la participation au marché du travail, les inégalités salariales et le congé parental. La Suisse se retrouve à l’avant-dernière place.

Pendant les 13 années qui ont suivi la mise en place de cet indice, elle n’a pas progressé d’un seul rang. La Turquie, le Japon et la Corée du Sud sont les seuls pays à avoir une situation encore plus difficile pour les femmes.

Principal obstacle pour les femmes : fonder une famille

Un examen attentif de l’indice révèle que, pour six indicateurs sur dix, la Suisse se classe plus ou moins dans la moyenne — c’est le cas, par exemple, de l’inégalité salariale entre les sexes ou de la représentation au parlement. Mais lorsqu’il s’agit de fonder une famille, la Suisse se retrouve tout en bas du classement : les structures d’accueil extra-familiales sont chères, le congé maternité est relativement court, le congé paternité, qui ne dure que deux semaines, est beaucoup trop court. Il n’existe pas de congé parental légal.

Les mères suisses qui travaillent font face à un manque de soutien social. Cela se reflète également dans le fait qu’une femme sur sept est poussée hors du marché du travail après la naissance de son enfant. Par exemple, les journaux de Tamedia rapportent le cas d’une ingénieure qui a appris, immédiatement après l’annonce de sa grossesse, qu’elle pourrait revenir au travail après son congé maternité, mais qu’elle serait licenciée. Selon son supérieur, il n’y avait pas de place dans l’équipe pour une mère qui s’absenterait sans cesse pour s’occuper de son enfant.

Cap sur la Scandinavie

La question se pose : dans quels pays le plafond de verre n’est-il pas fait de verre blindé teinté ? La réponse est le Grand Nord. Cette année, la Suède est arrivée en tête de l’indice du plafond de verre, suivie de l’Islande et de la Finlande. La Norvège se classe en quatrième place. Depuis des décennies, ces quatre pays scandinaves encouragent l’égalité des sexes par des mesures politiques ciblées.

jsc