Amsterdam : l’aéroport Schiphol interdit les jets privés à partir de fin 2025

En 2024, l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a accueilli 66,8 millions de passager-ères, ce qui en fait le quatrième plus grand aéroport de l’Union européenne. Dès la fin 2025, les jets privés et les vols de nuit y seront interdits.

L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol interdira l’atterrissage des jets privés à partir de fin 2025. De plus, les avions plus gros et donc plus bruyants, tels que les Boeing 747, ne seront plus autorisés à atterrir. Aucun décollage ne sera autorisé entre minuit et 6 heures du matin, et les atterrissages seront interdits jusqu’à 5 heures.

Selon les informations fournies par l’aéroport, cela représenterait 10 000 vols de nuit en moins par an. Les riverain-es et les défenseur-euses du climat saluent la décision de Schiphol d’améliorer la qualité de vie dans la banlieue d’Amsterdam. En effet, la réduction du nombre de vols de nuit et de jets privés permettra de diminuer les nuisances sonores et la pollution atmosphérique.

« Nous avons trop longtemps pensé uniquement à la croissance et pas assez aux coûts qui y sont associés. Nous devons être durables, pour nos employé-es, pour l’environnement et pour le monde », déclare Ruud Sondag, PDG du Royal Schiphol Group.

Les jets privés, ennemis du climat — l’Allemagne envisage de les interdire

La politicienne allemande Susanne Menge considère également les jets privés comme une « grande injustice climatique ». Peu après l’initiative de l’aéroport d’Amsterdam, elle a demandé que les aéroports allemands mettent en œuvre des directives similaires à celles de Schiphol afin de lutter contre l’augmentation des émissions de CO 2 .

« Il n’est plus compréhensible que de nombreuses personnes luttent aujourd’hui contre le réchauffement climatique en isolant leurs maisons et en remplaçant leurs systèmes de chauffage, tandis qu’une petite minorité consomme du kérosène comme s’il n’y avait pas de lendemain », déclare Susanne Menge, experte en transport aérien.

Les Verts allemands ont alors annoncé qu’ils envisageaient une proposition similaire avec le soutien du parti d’opposition « Die Linke ». Le ministère fédéral des Transports a toutefois rejeté une telle interdiction.

La Suisse, plaque tournante des jets privés

Nulle part ailleurs en Europe, il n’y a autant de décollages d’avions d’affaires et privés qu’en Suisse, à l’exception du petit État insulaire de Malte. Une étude de Greenpeace réalisée en 2023 montre que la Suisse est un véritable hotspot des jets privés.

En 2022, plus de 35 000 avions privés et d’affaires ont décollé de Suisse, soit 63 % de plus que l’année précédente. Selon Greenpeace, ces vols ont généré au total environ 166 000 tonnes de CO 2 . Cela correspond à peu près aux émissions annuelles moyennes de près de 38 000 personnes.

Haute saison en été

Les jets privés sont principalement utilisés pendant les mois d’été. Un tiers des vols étudiés ont parcouru une distance inférieure à 500 kilomètres. Une analyse de T3 Transportation Think Tank de septembre 2024 a également révélé que 42,6 % de tous les vols en jet privé ont eu lieu entre juin et septembre. Les aéroports les plus fréquentés étaient Nice, Genève et Palma de Majorque. Ces vols ont généré environ 526 000 tonnes d’émissions de CO 2 . À titre de comparaison, une personne devrait vivre plus de 52 000 ans pour produire autant de CO 2 que ces vols privés en un an.

« Alors que les Européen-nes sont confronté-es aux effets catastrophiques d’un été marqué par la sécheresse et les inondations, les ultrariches voyagent sans souci à travers l’Europe et mettent le cap sur les destinations estivales européennes », a déclaré Jasmin Duregger de Greenpeace Autriche à propos des résultats.

De nombreuses ONG et défenseur-euses de l’environnement réclament une interdiction des jets privés à l’échelle européenne. En effet, les États individuels ne peuvent malheureusement pas faire grand-chose avec une interdiction. Mais ils peuvent servir d’exemple. Comme Amsterdam.

Cet article a été partiellement repris de kontrast.at.