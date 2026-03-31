En ces temps d’incertitudes, résister, c’est aussi savoir célébrer. En plus de l’arrivée du printemps, le mois de mars nous apporte d’autres bonnes nouvelles.

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Des manifestations antifasciste

Nous en parlions déjà en octobre : le mouvement « No Kings » a vécu sa troisième journée de mobilisation aux États-Unis. Plus de huit millions de personnes sont descendues dans les rues, pour dire non à Donald Trump, à sa politique anti-immigration et à sa guerre en Iran. C’est un million de manifestant-es de plus que lors de la précédente journée de mobilisation. En Suisse aussi, des milliers de personnes se sont réunies à Lausanne dans les rues pour célébrer un carnaval antifasciste. Le but de cette marche festive et pacifiste était de fédérer autour de l’antifascisme.

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Pedro Sánchez continue de tenir sa ligne anti-impérialiste

Le président du gouvernement espagnol s’impose comme l’une des voix les plus courageuses d’Europe face aux dérives de l’administration Trump. Il a refusé catégoriquement de mettre des bases militaires espagnoles à disposition des États-Unis, une décision souveraine et symboliquement forte. Il va plus loin encore en affirmant publiquement ce que beaucoup de dirigeant-es européen-nes n’osent pas dire : ce que fait Trump est contraire au droit international.

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Un fort soutien populaire au service public médiatique

Le 8 mars, les électrices et électeurs suisses ont envoyé un signal fort : le service public médiatique ne doit pas être affaibli. En rejetant l’initiative de l’UDC, le peuple a réaffirmé sa confiance dans des médias indépendants. Ce vote est également un refus clair du modèle que prônent les autocrates et les milliardaires de la tech’, qui s’acharnent à fragiliser le service public pour mieux contrôler le récit. La Suisse a dit non, et c’est une bonne nouvelle pour la démocratie.

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Le PS progresse dans de nombreux scrutin cantonal et communaux

Plusieurs élections cantonales et communales ont eu lieu en mars. Le résultat est plus de pouvoir d’achat et plus d’égalité. À Zurich, les citoyen-nes ont massivement renforcé le PS au parlement municipal, où il occupe désormais 41 sièges sur 125, soit 32,8% des voix. À l’exécutif également, la gauche compte désormais sept élu-es.

Dans le canton de Berne, la population a aussi suivi quatre sièges de plus pour le PS au parlement cantonal, qui totalise désormais 36 sièges. Au gouvernement bernois, la gauche a réussi à défendre les deux sièges devenus vacants.

En Romandie, les résultats sont tout aussi enthousiasmants. À Bulle, deuxième ville du canton de Fribourg, les votant-es ont fait du PS la première force à l’exécutif. À Lausanne, la large majorité de gauche à l’exécutif est confirmée avec six sièges sur sept. De plus, Roger Nordmann remporte l’élection complémentaire au Conseil d’État vaudois.

Ces résultats du PS sont un bon élan pour les élections fédérales de 2027.