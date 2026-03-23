Marche de Pâques 2026 : Ensemble contre la guerre, la violence et l’oppression

Le monde est en plein chaos : le droit international est bafoué, des centaines de milliers de personnes meurent chaque année dans des guerres et des conflits. Avec la marche de Pâques de cette année, des militant-es pour la paix veulent envoyer un signal contre la spirale d’escalade qui ne cesse de tourner.

La marche pour la paix de ce lundi de Pâques à Berne s’inscrit dans un contexte mondial inquiétant : depuis l’attaque des États-Unis et d’Israël contre l’Iran début mars, la guerre menace de se transformer en embrasement général. Le « droit du plus fort » semble s’imposer et le droit international continue d’être érodé.

Depuis des années, les guerres d’agression, les génocides, les nettoyages ethniques, les guerres civiles et la violence contre les populations civiles font des centaines de milliers de victimes dans le monde entier. La souffrance et la destruction qui en résultent sont à peine exprimables en mots. Parallèlement, la crise climatique s’aggrave d’année en année, tandis que les inégalités sociales entre les super-riches et les personnes touchées par la pauvreté continuent de croître. Ces réalités coûtent elles aussi des vies humaines.

La violence et la militarisation en Suisse

Dans notre pays, la situation est tout aussi préoccupante. Toutes les deux semaines, une femme ou une fille est tuée en Suisse en raison de son genre. Les violences policières racistes, la discrimination ainsi que les violences fondées sur l’identité religieuse ou sexuelle font partie du quotidien de nombreuses personnes.

Parallèlement, la militarisation de la société progresse : l’accès au service civil doit être rendu plus difficile, tandis que les règles d’exportation du matériel de guerre doivent être assouplies. Alors que, dans le même temps, des coupes budgétaires sont réalisées dans la coopération internationale, dans le domaine de l’asile ainsi que dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Le budget de l’armée, en revanche, doit être massivement augmenté, même si une stratégie de sécurité adaptée à l’avenir fait défaut.

Contre l’impuissance

Même si la situation actuelle laisse beaucoup de personnes impuissantes et sans voix, des millions de personnes s’engagent inlassablement dans le monde entier pour un monde pacifique et démocratique. Tel est le cas en Suisse également. « Les nombreux mouvements de protestation de ces derniers temps prouvent que la paix, le désarmement et un avenir moins violent sont souhaités. La marche de Pâques unit les forces qui, dans ces temps sombres, descendent ensemble dans la rue et manifestent inlassablement pour un monde pacifique », déclare Pauline Schneider, secrétaire du GSsA, qui co-organise la marche de Pâques.

Revendications pour la paix et la solidarité

La marche de Pâques réunit tous-tes celles et ceux qui se sentent engagés envers cette vision. Les organisateur-trices revendiquent :

Une paix juste — pour tous les êtres humains, partout dans le monde

Une pleine solidarité avec les personnes touchées par la guerre et la violence

La promotion d’initiatives contre le réarmement — plutôt qu’une nouvelle spirale de réarmement

Le renforcement de l’ONU et du droit international, y compris les traités multilatéraux tels que l’interdiction des mines, l’interdiction des armes nucléaires ainsi que l’interdiction des armes biologiques et chimiques

Le soutien aux initiatives locales et féministes de base pour la promotion de la paix dans les zones de conflit

Pas de criminalisation ni de diffamation des mouvements et des militant-es pour la paix

Stop aux reculs en matière de politique de paix concernant le service civil et la loi sur le matériel de guerre