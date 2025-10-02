Nestlé, Coca-Cola et PepsiCo : les trois géants mondiaux du marché alimentaire

Derrière la plupart des produits alimentaires de marque se cachent les mêmes grandes entreprises. Celles-ci ont souvent recours à des méthodes illégales pour augmenter leurs profits. Alors que l’UE progresse dans la réglementation de ces géants, la Suisse ne dispose toujours pas de loi sur la responsabilité des multinationales.

Au supermarché, nous sommes confrontés à des rayons interminables proposant un choix apparemment illimité de produits. Cependant, cette diversité est trompeuse. En réalité, une poignée de multinationales déterminent ce qui se retrouve dans notre caddie. Nous vous présentons trois géants mondiaux de l’alimentation : Nestlé, PepsiCo et Coca Cola. Ils influencent considérablement ce qui est proposé dans les rayons de nos supermarchés. Lorsque quelques entreprises contrôlent la majeure partie d’un marché, en l’occurrence celui de l’alimentation, on parle d’oligopole.

Nestlé : exploitation, scandale des aliments pour bébés et eau contaminée par des matières fécales

La plus grande entreprise alimentaire au monde est l’une des sociétés les plus impopulaires et est désormais le symbole du pouvoir excessif des multinationales. Sa gamme de produits est si large qu’il est pratiquement impossible de faire ses courses sans acheter un de ses produits : Nestlé. Qui ne connaît pas Nespresso, Nescafé, Nesquik, KitKat, Lion, Thomy, Maggi, Vittel et Smarties ?

Nestlé est notamment accusée d’exploiter les réserves d’eau. Une usine d’embouteillage en Californie a par exemple prélevé plus de 136 millions de litres d’eau souterraine pendant une année de sécheresse. Pendant ce temps, les habitants étaient appelés à économiser l’eau.

En 2024, on a également appris que Nestlé filtrait apparemment depuis les années 1990 de l’eau contaminée à l’aide de méthodes illégales et la vendait comme « eau minérale naturelle ». Les consommateur-trices n’en ont pas été informés. La fraude s’élèverait à plus de 3 milliards d’euros au cours des 15 dernières années. Des sources d’eau minérale en France auraient également été contaminées par des matières fécales, des bactéries Escherichia coli, des PFAS et des pesticides.

L’un des incidents les plus connus est toutefois le scandale des aliments pour bébés dans les années 1970. Nestlé a fait la promotion de ses substituts alimentaires pour bébés, principalement dans les pays du Sud global, avec des femmes déguisées en infirmières. Le groupe affirmait que le substitut de lait maternel de Nestlé était plus sain que l’allaitement. Les mères ont mélangé de bonne foi le lait de substitution avec de l’eau sale, voire contaminée. Des milliers de nourrissons sont alors décédés.

Aujourd’hui encore, Nestlé fait parler de soi de manière négative dans les pays du Sud global avec ses aliments pour bébés : PublicEye a révélé que le groupe ajoutait du sucre à ses bouillies pour bébés. Une consommation élevée de sucre pendant l’enfance augmente le risque de diabète et d’obésité, et donc la mortalité. En Suisse, cependant, les bouillies pour bébés ne contiennent pas de sucre ajouté.

Coca-Cola — persécution et assassinat ciblés de syndicalistes

Peu de produits sont aussi connus dans le monde entier que Coca-Cola. Le groupe détient également les marques Fanta et Sprite, mais aussi les smoothies Innocent et la marque d’eau Smartwater.

La spécialisation dans les boissons en bouteille entraîne un besoin important en eau. Dans les années 2000, une usine d’embouteillage Coca-Cola dans l’État indien du Kerala a provoqué une pénurie d’eau massive dans le village voisin en raison de sa consommation élevée. Ce n’est qu’après des années de litige que l’usine a été fermée. Des accusations similaires ont été formulées au Mexique et en Colombie. En période de sécheresse notamment, le groupe aggrave la situation d’approvisionnement des personnes vivant à proximité des usines d’embouteillage.

Coca-Cola fait preuve d’un manque de scrupules similaire lorsqu’il s’agit de réprimer les syndicats. En Colombie, le groupe aurait collaboré avec des paramilitaires depuis le début des années 2000 pour persécuter et assassiner des membres du syndicat de l’industrie alimentaire (Sinaltrainal). Cette « violence meurtrière » aurait permis à Coca-Cola de « réduire d’un tiers les salaires dans ses usines colombiennes et de précariser l’ensemble des conditions de travail », selon le syndicat libre allemand Freie Arbeiter Union Deutschlands dans une campagne de solidarité avec Sinaltrainal.

Outre tous ces scandales, Coca-Cola est considéré comme le plus grand producteur de déchets plastiques au monde. Selon Greenpeace, le groupe aggrave non seulement la crise de la biodiversité dans les océans, mais fait également pression en coulisses contre la protection de l’environnement. Cela n’empêche toutefois pas Coca-Cola de se donner une image durable grâce au greenwashing.

PepsiCo — travail des enfants et déforestation de la forêt tropicale pour l’huile de palme

On pourrait penser que l’activité de PepsiCo est claire : les boissons rafraîchissantes, surtout pendant la saison chaude. Cependant, l’activité va au-delà des boissons gazeuses bien connues Pepsi, 7Up ou Miranda. Outre les thés Lipton, il existe également de nombreuses marques de casse-croûtes qui font partie du groupe Pepsi. Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Mountain Dew ou encore les boissons énergisantes Rockstar font également partie du deuxième groupe alimentaire mondial.

Ce que nous consommons comme boisson estivale ou comme snack lors d’une soirée cinéma provient en partie de sources problématiques chez PepsiCo. Des enquêtes montrent que les produits PepsiCo en Indonésie étaient associés au travail des enfants, aux bas salaires et à l’exploitation.

Les chaînes d’approvisionnement du groupe sont également associées à diverses déforestations illégales en Pérou et en Indonésie. De nombreuses zones de forêt tropicale sont défrichées illégalement, notamment pour l’huile de palme. Nestlé et Unilever sont également accusés de déforestation pour l’huile de palme. Celle-ci est présente dans près d’un produit de supermarché sur deux et, chez Pepsi, principalement dans ses marques de chips.

Même après avoir été consommés, les produits Pepsi posent problème. Greenpeace désigne PepsiCo comme l’un des principaux responsables des déchets plastiques. L’État de New York a rendu PepsiCo responsable de plus de 15 % des déchets dans la rivière Hudson.

La Suisse hésite sur la responsabilité des multinationales

Le Conseil fédéral a récemment reconnu la nécessité d’agir en présentant sa contre-proposition indirecte sur la responsabilité des multinationales. Cependant, des entreprises suisses telles que Nestlé continuent de violer impunément les droits humains et les normes environnementales.

Alors que des pays comme l’Allemagne ou la Norvège ont déjà introduit des réglementations contraignantes, la Suisse reste inactive. La forme concrète que prendra la proposition du Conseil fédéral n’est pas encore connue. Cependant, une chose est claire : si la Suisse ne progresse pas rapidement, elle risque de devenir le seul pays européen sans responsabilité effective des multinationales.

Cet article a été en grande partie repris de kontrast.at.