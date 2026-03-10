Semaine de 4 jours en Suède : des employé-es sont plus satisfait-es et une productivité plus élevée

En Suède, 11 entreprises ont testé la semaine de 4 jours. Résultat : la santé et le bien-être des employés se sont nettement améliorés et le changement s’est également avéré rentable sur le plan économique. 10 des 11 entreprises souhaitent maintenir la semaine raccourcie.

En décembre 2023, onze entreprises de Malmö, Göteborg, Jönköping et Bålsta ont lancé un projet pilote scientifiquement accompagné sur la semaine de 4 jours. L’étude portait sur des organisations publiques, privées et à but non lucratif. Elle concernait des établissements de soins, des fournisseurs d’énergie, des services sociaux, des bureaux de conseil et des ONG. Toutes les entreprises ont testé pendant six mois le modèle dit « 100:80 : 100 ». Cela signifie que les employés travaillaient environ 20 % de moins, mais percevaient 100 % de leur salaire, tout en conservant la même productivité.

Plus de sommeil et moins de stress grâce à la réduction du temps de travail

Les résultats du projet pilote sont sans appel. La réduction du temps de travail a sensiblement amélioré les conditions de vie de nombreux employés. Les effets sur la santé et le bien-être sont particulièrement significatifs :

Le niveau de stress mesuré a diminué de 19 %.

Les participants ont dormi en moyenne 24 minutes de plus par nuit.

Les troubles du sommeil ont diminué de moitié.

Les symptômes d’anxiété ont diminué. La proportion de personnes ne souffrant pas d’anxiété est passée de 46,5 % à 64,6 %.

La santé mentale et physique s’est considérablement améliorée.

Ces effets concernent principalement les employés exerçant des professions à forte charge de travail. Dans le secteur des soins et du social notamment, l’intensification du travail (c’est-à-dire l’augmentation de la charge de travail pour un temps de travail constant ou en baisse) et l’épuisement qui en résulte sont considérés comme des problèmes majeurs. Les effets positifs de la réduction du temps de travail sont également liés à une meilleure ambiance de travail et à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Selon les résultats de l’étude, les interactions sociales au sein de l’équipe ont augmenté de 10 % et la satisfaction au travail de 8 %. La satisfaction générale dans la vie a même augmenté de 25 % et le temps consacré aux loisirs de 44 %. L’énergie consacrée à la famille et aux amis a augmenté de 22 %.

Une productivité élevée grâce à la réduction du temps de travail

Les indicateurs économiques montrent également une image positive de la semaine de 4 jours en Suède. Malgré la réduction du temps de travail, les performances opérationnelles, telles que le chiffre d’affaires, sont restées stables ou se sont même améliorées :

La productivité perçue a augmenté de 13 %.

La capacité de travail a augmenté de 10 %.

L’intensité du travail est restée inchangée.

La créativité et l’innovation ont augmenté dans tous les domaines mesurés.

Aucune des entreprises participantes n’a signalé de résultats économiques moins bons. Cinq entreprises ont enregistré des chiffres stables, cinq autres ont même constaté des améliorations.

Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse : de plus en plus de pays testent la semaine de 4 jours

Les résultats confirment les études internationales menées dans des pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne ou l’Australie. Les résultats des essais sont presque toujours les mêmes : les employés sont plus motivés, plus productifs et plus heureux, tandis que les entreprises en tirent également profit. Un projet pilote est également en cours en Suisse.

lal/Cet article a été partiellement repris de kontrast.at.