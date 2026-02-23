Autriche : un frein aux loyers pour tous-tes

Depuis début 2025, les loyers sont gelés dans certains secteurs en Autriche. Le Conseil national autrichien a désormais pris des mesures plus strictes contre les loyers non réglementés.

Pour la première fois dans l’histoire de l’Autriche, l’État intervient dans les loyers non réglementés. Cela concerne principalement les nouvelles constructions, les logements de fonction et les maisons individuelles louables. En décembre 2025, le Conseil national a adopté en séance plénière un frein décisif aux loyers pour l’année 2026. ^

Si l’inflation dépasse 3 %, les propriétaires ne peuvent augmenter le loyer que de la moitié de l’inflation excédentaire. Par exemple, si l’inflation est de 4 %, les loyers dans la région ne peuvent augmenter que de 3,5 % au maximum. Si l’inflation est de 5 %, l’augmentation ne peut être que de 4 %. Cela permet d’éviter des augmentations massives des loyers, comme en 2023, où ils ont augmenté d’un quart.

Autre nouveauté : une révision de la valeur ne peut avoir lieu qu’une fois par an, au plus tôt le 1er avril. Les responsables politiques souhaitent ainsi empêcher une augmentation accrue des loyers.

Cette décision représente un allègement pour 430 000 ménages, soit environ 1 million de personnes.

Le frein aux loyers s’applique déjà aux logements anciens

Pour le secteur réglementé, qui comprend notamment les loyers des logements anciens, les logements coopératifs entièrement financés et les logements communaux, l’augmentation des loyers a même été totalement suspendue. Sans cette intervention indispensable, ces loyers auraient automatiquement augmenté de 3,16 % en moyenne à partir du mois d’avril, en fonction de l’inflation. Cela a permis d’alléger la charge des locataires de ces logements de 138 millions d’euros.

Au cours des prochaines années, ces loyers devraient être réintégrés, à hauteur de 1 % en 2026 et de 2 % maximum en 2027. À partir de 2028, la même règle s’appliquera que pour les autres loyers, à savoir un plafonnement des prix à partir de 3 %.

Prolongation des durées limitées

Outre le frein à la hausse des loyers, la coalition gouvernementale prolonge également la durée des baux à durée déterminée. Actuellement, les propriétaires en Autriche peuvent limiter la durée d’un bail à au moins trois ans. À l’expiration de cette période, les propriétaires peuvent résilier le bail et mettre les locataires à la rue. Cela crée une grande insécurité pour les personnes qui vivent dans de tels logements.

Le Conseil national souhaite désormais changer cela en portant ces durées maximales à cinq ans. Cette mesure s’applique désormais à tous les contrats conclus et renouvelés après le 1er novembre 2025.

Cet article a été repris de kontrast.at.