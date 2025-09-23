80 % des États membres de l’ONU reconnaissent la Palestine

Après avoir fait pression sur Israël pendant plusieurs mois en raison du génocide présumé à Gaza, le Royaume-Uni, la France, le Canada et l’Australie annoncent simultanément la reconnaissance de l’État palestinien. D’autres pays ont également annoncé la reconnaissance de la Palestine, mais pas la Suisse.

En juillet, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé qu’il reconnaîtrait la Palestine en tant qu’État si Israël ne prenait pas de « mesures substantielles » pour améliorer la protection de la population civile dans la bande de Gaza.

Le Royaume-Uni a désormais tiré les conséquences de cette annonce et l’a mise en œuvre dimanche : le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada sont les premières grandes nations économiques occidentales à avoir décidé de reconnaître l’État palestinien.

Le Portugal a suivi quelques heures plus tard. La France a également reconnu la Palestine lors du sommet de l’ONU à New York. « Le temps est venu », a déclaré le Emmanuel Macron à la tribune.

Une commission d’enquête internationale de l’ONU accuse Israël de génocide

Ainsi, 80 % des États membres de l’ONU, soit quatre sur cinq, reconnaissent la Palestine comme un État. Ainsi, ils souhaitent accroître la pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son gouvernement d’extrême droite.

Le gouvernement israélien a réduit la bande de Gaza en grande partie en ruines après deux ans de bombardements et d’offensives terrestres quasi permanents. Chaque jour, des dizaines, voire des centaines de civils sont tué-es — à ce jour, ce sont plus de 65 000 personnes au total. Celles et ceux qui ne périssent pas sous les attaques de l’armée sont menacés par la famine. Car le gouvernement israélien bloque l’acheminement de l’aide humanitaire.

Des organisations humanitaires telles que « Médecins sans frontières » décrivent depuis des mois la situation comme « l’enfer sur terre ». Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies accuse désormais Israël de génocide dans la bande de Gaza.

La Suisse reste inactive — Cassis brille par son absence

En Suisse également, le PS et les Vert-es revendiquent la reconnaissance de la Palestine, mais sans succès jusqu’à présent. Malgré le génocide présumé à Gaza, le Département fédéral des affaires étrangères, sous la direction du conseiller fédéral Cassis, continue de privilégier le silence et l’inaction. Et ce, bien que la Suisse se soit engagée en faveur de la solution à deux États.

La Suisse ne souhaite pas non plus se joindre aux sanctions de l’UE contre Israël. Au cours des premières semaines de la session d’automne, la majorité de droite au Conseil national et au Conseil des États a rejeté ces demandes du PS. Le conseiller fédéral Cassis n’a pas participé à la discussion au Conseil national et s’est fait représenter par le ministre de l’Économie, Guy Parmelin.