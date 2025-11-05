Zohran Mamdani est le nouveau maire de la ville de New York

Zohran Mamdani a été élu nouveau maire de New York. Mamdani s’impose face au républicain Curits Sliwa et à l’ancien gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo. Âgé de 34 ans, cet espoir de la gauche américaine souhaite rendre New York plus sociale, plus juste et plus abordable pour tous.

Donald Trump le qualifie de « communiste fou » et menace même de le faire arrêter. Cependant, les New-Yorkais-es voient en lui une chance d’apporter un véritable changement politique. Zohran Mamdani est musulman et immigrant, se décrit comme un socialiste démocrate, semble toujours avoir le sourire aux lèvres et fait preuve d’un humour vif.

En bref, il incarne tout ce que le président américain Donald Trump déteste. Âgé de 34 ans, il a remporté haut la main l’élection à la mairie de New York, devenant ainsi l’un des politiciens les plus influents du pays. Sur les réseaux sociaux, Zohran Mamdani inspire des millions de personnes avec des vidéos sur le logement abordable, la garde d’enfants gratuite et la justice sociale. Sa recette : des propos clairs, une politique honnête et ambitieuse. Son objectif : faire de New York une ville où tout le monde vit en bonne entente et arrive à joindre les deux bouts financièrement.

Zohran Mamdani inquiète les riches

Il est membre du Parti démocrate et des Socialistes démocrates d’Amérique (DSA). Les DSA défendent des positions sociales-démocrates aux États-Unis. Ils et elles militent pour la justice sociale, des droits des travailleur-euses et une économie contrôlée démocratiquement. Cela semble inquiéter les riches. Le milliardaire et partisan de Trump, Bill Ackman, avait investi un million de dollars dans une campagne anti-Mamdani.

L’adhésion de Zohran Mamdani aux DSA crée des tensions au sein du Parti démocrate : d’un côté, il y a le camp établi avec ses allié-es du monde des affaires. De l’autre, des personnalités telles que Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez ou Zohran Mamdani, avec un programme qui rappelle la social-démocratie européenne : logements plus abordables, transports publics gratuits, garde d’enfants gratuite, impôts plus élevés pour les riches et les grandes entreprises.

Qui est le nouveau maire de New York ? Depuis début 2021, Zohran Mamdani siège à l’Assemblée de l’État de New York, où il représente la 36e circonscription électorale dans le quartier du Queens. Né à Kampala en Ouganda, il a grandi en Afrique du Sud et à New York et a étudié les études africaines au Bowdoin College. Avant de se lancer dans la politique, M. Mamdani a travaillé comme conseiller, aidant des personnes sur le point de perdre leur logement. Ce travail a façonné son thème politique central : le logement doit être abordable.

Geler les loyers à New York

À New York, la plupart des gens sont locataires, dont une grande partie dans des logements à loyer plafonné. Cependant, ces logements ont récemment connu une forte augmentation de leur prix. En tant que maire, Zohran Mamdani souhaite geler les loyers et construire davantage de logements abordables. Son objectif : 200 000 nouveaux logements abordables à long terme au cours des dix prochaines années. En outre, la ville devrait intervenir elle-même dans le cas de bâtiments négligés et contrôler plus strictement les propriétaires. Dans une vidéo précédente, il a cité en exemple le logement social viennois.

Développer les transports publics et rendre les bus gratuits

De nombreux New-Yorkais-es dépendent des bus. En tant que maire, Mamdani souhaite rendre tous les bus urbains gratuits tout en les rendant plus rapides et plus fiables. Pour ce faire, il souhaite introduire des voies réservées aux bus, une priorité aux feux de signalisation et des zones de chargement pour les véhicules de livraison. Des bus gratuits et rapides devraient permettre de gagner du temps, de réduire la pollution et de rendre les transports publics plus attractifs.

Crèches gratuites pour tous les enfants de moins de 5 ans

Selon Mamdani, après le loyer, la garde d’enfants est le deuxième poste de dépenses le plus important pour les familles new-yorkaises. De nombreuses mères doivent donc renoncer à leur emploi. Mamdani souhaite introduire la garde d’enfants gratuite pour tous les enfants âgés de six semaines à cinq ans. Parallèlement, les professionel-les de la petite enfance devraient être mieux rémunéré-es, au même niveau que les enseignant-es. Cela permettrait de soulager les familles et de favoriser le développement précoce des enfants.

Zohran Mamdani prévoit également un « kit bébé » pour tous les nouveau-nés de la ville. Celui-ci contiendrait des couches, des lingettes humides, des livres et des informations sur les services de santé et d’aide disponibles. Ce programme vise à faciliter les débuts des parents et à renforcer leur confiance dans les institutions publiques.

Les supermarchés municipaux doivent modérer les prix des denrées alimentaires

Selon la Cour des comptes de New York, les prix des denrées alimentaires augmentent rapidement dans la ville. Zohran Mamdani souhaite donc ouvrir des supermarchés municipaux qui ne doivent pas réaliser de bénéfices. Ceux-ci ne devraient pas avoir à payer de loyer ni de taxe foncière. Cela devrait modérer les prix. Selon le programme électoral, ces marchés devraient s’approvisionner directement auprès des grossistes et vendre leurs produits à des prix équitables. Ainsi, une alimentation de qualité resterait abordable pour tous, en particulier pour les familles à faibles revenus.

Comment Mamdani compte-t-il financer cela ?

Selon Mamdani, de nombreux projets devraient être financés à partir des budgets existants, grâce à une répartition plus équitable. Les quartiers plus aisés devraient payer une taxe foncière plus élevée afin de permettre la mise en place de programmes sociaux. Il souhaite à l’avenir utiliser davantage les fonds publics, qui étaient jusqu’à présent versés à des prestataires privés, pour financer des services municipaux. Selon les calculs, des programmes tels que le « Baby Package » coûtent moins de 20 millions de dollars par an, mais Zohran Mamdani les considère comme un investissement dans la santé et la stabilité des familles.

Cet article a été repris de kontrast.at.