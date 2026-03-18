Deuxième tour au gouvernement vaudois : un choix évident

Dans le canton de Vaud, le deuxième tour de l’élection complémentaire au Conseil d’État débute. Entre le candidat UDC et le candidat socialiste, la vision portée pour l’avenir du canton ne pourrait pas être plus différente.

Après le premier tour de l’élection complémentaire au Conseil d’État vaudois, le résultat est serré. L’écart entre Roger Nordmann et Jean-François Thuillard est de 0,8 % des voix. Pourtant, les différences politiques sont énormes. Tour d’horizon.

Le pouvoir d’achat et les services publics

Roger Nordmann, le candidat socialiste et ancien président du Groupe socialiste aux Chambres fédérales, est un défenseur des services publics : les institutions de la santé, de l’éducation, des transports, de la sécurité représentent pour lui la base d’une « société dynamique ». C’est également la raison pour laquelle le Lausannois ne veut pas de cadeaux fiscaux « à celles et ceux qui n’en ont pas besoin » : ces cadeaux mènent inévitablement à des coupes budgétaires qui font souffrir la population travailleuse.

Les prestations du service public sont vitales pour les Vaudoises et les Vaudois et, surtout, pour son pouvoir d’achat. Dans le cas où des privés seraient amenés à fournir ces mêmes mesures publiques, celles-ci seraient bien plus onéreuses et donc, moins accessible pour la grande majorité de la population. La raison est simple : sans subventions par la collectivité et avec une logique de recherche du profit, les prix deviennent vite exorbitants.

Au niveau des charges qui pèsent le plus sur le pouvoir d’achat de la population, on retrouve le loyer et la prime d’assurance-maladie. Alors que Roger Nordmann a annoncé vouloir lutter contre la hausse des loyers et des primes, Jean-François Thuillard veut baisser le niveau de la prime de référence. Cela signifie que moins de ménages pourront profiter de réductions de primes.

Le candidat UDC a également voté pour une motion d’un collègue de parti qui visait à modifier un article de loi réglant les rénovations d’objets locatifs. Selon ces élus de droite, les loyers pourraient être augmentés après rénovation si ces derniers sont inférieurs au plafond des loyers abordables. Autrement dit, Jean-François Thuillard privilégie les intérêts des propriétaires sur ceux des locataires, dans un canton où près de 70 % de la population loue son logement.

Lutter contre la crise climatique dans le canton de Vaud

En tant que membre de la commission de l’environnement et de l’énergie du Conseil national, Roger Nordmann a accompagné de nombreux projets visant à lutter contre la crise climatique et à instaurer une transition énergétique pour un avenir sûr et vert.

Par sa topographie variée, le canton de Vaud est particulièrement touché. Les glissements de terre, les inondations et les éboulements sont de plus en plus fréquents. Les périodes de sécheresse, plus longues et intenses chaque année, mettent en péril la production et le revenu des agriculteur-trices. De plus, les vagues de chaleur représentent un grand danger pour la population.

En tant que candidat de l’UDC, parti d’extrême droite, Jean-François Thuillard ne considère pas la crise climatique comme un problème prioritaire. Son parti n’estime même pas que le phénomène, pourtant extrêmement bien étudié, existe vraiment.

Pour faire face aux défis majeurs de ces prochaines années, le canton de Vaud aura besoin d’un conseiller d’État qui a une vision d’avenir et de l’ambition. Pour investir dans des projets de premier plan, dans la population, pour renforcer les infrastructures, et, surtout, pour rester ouvert. Le choix semble clair.

eje