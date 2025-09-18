Erika Gäggeler, propriétaire : « La transparence des loyers antérieurs renforce la confiance »

Erika Gäggeler est propriétaire à Berne et loue quatre appartements. Depuis des années, elle communique les loyers antérieurs à ses nouvelles et nouveaux locataires. Elle espère que cette pratique sera généralisée dans tout le canton grâce à l’initiative sur les loyers. Celle-ci sera soumise au vote dans le canton de Berne le 28 septembre.

À l’avenir, toute personne emménageant dans un appartement loué dans le canton de Berne devra connaître le loyer payé par la ou le locataire précédent. Cette mesure vise à empêcher que les loyers continuent d’augmenter de manière arbitraire et à mieux faire respecter le droit du bail en vigueur. C’est ce que prévoit l’initiative sur les loyers, qui sera soumise au vote dans le canton de Berne à la fin du mois de septembre.

« Ceux qui n’ont rien à cacher peuvent être transparents »

Erika Gäggeler estime que cette réglementation pourrait également profiter aux propriétaires. Elle loue quatre appartements et divulgue les loyers précédents depuis des années. Elle explique les raisons de sa démarche à « direct ».

« direct » : Erika Gäggeler, vous louez plusieurs appartements depuis 18 ans. Que pensez-vous de la transparence des loyers précédents ?

Erika Gäggeler : La transparence des loyers antérieurs crée une meilleure relation et une plus grande confiance entre les locataires et les propriétaires, ce qui constitue une bonne base pour l’équité des deux côtés. Ceux qui n’ont rien à cacher peuvent être transparents.

« direct » : Les opposant-es à l’initiative affirment que la divulgation implique une charge administrative importante. En tant que propriétaire, qu’en pensez-vous ?

Erika Gäggeler : Pour les grandes agences immobilières, un formulaire sera probablement nécessaire. Celui-ci peut être intégré au contrat et n’entraîne aucune charge supplémentaire. Jusqu’à présent, je n’ai pas utilisé de formulaire. Cependant, si cela devait être introduit, je ne pense pas que cela représenterait une charge supplémentaire importante.

« direct » : En tant que propriétaire, que signifie pour vous le fait que les grandes régies immobilières ne divulguent pas les loyers antérieurs ?

Erika Gäggeler : Il existe certainement des régies immobilières qui calculent correctement les loyers, mais qui ne les communiquent pas, simplement parce que cette pratique n’est pas encore courante. Malheureusement, d’autres augmentent les loyers de manière arbitraire. Dans ce cas, des dispositions supplémentaires sont nécessaires pour éviter que les loyers n’atteignent des niveaux prohibitifs.